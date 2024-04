FC Porto e Pinto da Costa com processos disciplinares devido ao jogo no Estoril

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou hoje processos disciplinares ao FC Porto e ao seu presidente, Pinto da Costa, devido aos incidentes ocorridos no jogo com o Estoril Praia, para a I Liga.

Fonte ligada ao processo confirmou hoje à Lusa esta ocorrência disciplinar, na sequência da derrota dos 'azuis e brancos', por 1-0, na visita aos 'canarinhos', no passado sábado, em jogo da 27.ª jornada.

De acordo com a mesma fonte, além dos incidentes ocorridos durante o jogo, no qual o árbitro

António Nobre expulsou o guarda-redes Diogo Costa e o extremo Francisco Conceição, ambos do FC Porto, e Bernardo Vital, defesa central do Estoril Praia, tal como sucedeu com Luís Gonçalves, diretor-geral e administrador da SAD 'azul e branca', após o apito final, estão também as declarações de Pinto da Costa.

"Este árbitro não tinha condições para hoje [no passado sábado] estar a apitar. O FC Porto tem sido vergonhosamente prejudicado, sobretudo pelo VAR, e espero que o senhor [José] Fontelas [Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem da FPF], mesmo com toda a campanha do senhor Tiago Martins, reflita e veja se realmente tem mão nisto, ou se não tem é melhor dar lugar a outro", afirmou, então, o presidente dos 'dragões'.

Também hoje, o CD da FPF anunciou a instauração de processos disciplinares aos internacionais portugueses Diogo Costa e Francisco Conceição, por incidentes já nos balneários do Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

Os dois jogadores foram expulsos durante essa partida, ainda no decorrer do jogo, e castigados com um encontro de suspensão, que já cumpriram na quarta-feira, no duelo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto (0-1), da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O órgão disciplinar federativo instaurou ainda um processo de inquérito ao aglomerado promovido no final do encontro, quando foi expulso o diretor-geral do FC Porto, Luís Gonçalves, que foi suspenso por 30 dias e multado em 7.650 euros.