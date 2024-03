FC Porto perde com Estoril, numa partida com três jogadores expulsos

O FC Porto perdeu, esta noite, em casa do Estoril Praia por 1-0, aumentando, assim, a distância que o separa do Sporting e do Benfica no topo da classificação da I Liga.

Houve três expulsões na partida, duas de jogadores do FC Porto (o guarda-redes Diogo Costa aos 65 minutos e Francisco Conceição aos 89 minutos) e uma do jogador Bernardo Vital do Estoril (aos 90+3 minutos).

O único golo foi apontado por Cassiano, aos 69 minutos, precisamente no lance que se seguiu à expulsão do guardião portista.