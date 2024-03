Pinto da Costa fala em estado de revolta e FC Porto vergonhosamente prejudicado

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, falou hoje em "estado de revolta" no balneário e teceu críticas aos vários árbitros que têm apitado os encontros disputados pelos 'dragões', que considera "vergonhosamente prejudicados".

Pinto da Costa justificou a ausência de Sérgio Conceição - que não compareceu na sala de imprensa do Estádio António Coimbra da Mota, ou no 'flash interview' da SportTV, para responder às questões dos jornalistas, após a derrota dos 'azuis e brancos' com o Estoril Praia (1-0) - com o "estado de revolta no balneário", que terá desaconselhado uma reação do treinador. "O nosso treinador não vem à sala porque, pelo estado de revolta no balneário, não estava em condições, nem era prudente que aqui viesse. O que se passou nesta jornada é realmente o corolário do que vem acontecendo, já desde há muitas", começou por declarar o líder portista.

Na sua declaração, que não possibilitou perguntas no final, o presidente do FC Porto, e candidato às próximas eleições do clube, elencou uma lista de jogos nos quais considera que o emblema portista terá sido prejudicado pelos árbitros.

Pinto da Costa "de um penálti flagrante que o senhor Manuel Oliveira não marcou e o VAR não assinalou" face ao Boavista, e que "o árbitro marcou um penálti e o VAR, porque não mostrou as imagens corretas, invalidou", face ao Rio Ave.

Em Arouca, as queixas são de "um penálti flagrante sobre o Galeno, que o senhor árbitro não marcou e o VAR ficou quieto" e sábado, no Estoril, houve "um penálti flagrante, porque é uma cotovelada que o jogador do Estoril dá no Francisco Conceição". "Foi, então, ao VAR para fazer asneira e retificar uma coisa que estava certa. Já no ano passado, com o Gil Vicente, fez-nos perder um campeonato", lamentou.

Em seguida, o responsável máximo pelos 'azuis e brancos' direcionou a sua atenção a Tiago Martins, vídeo-árbitro destacado para o jogo realizado na Amoreira. "O senhor Tiago Martins tem a fama de ser o melhor VAR, mas não é, e o senhor Tiago Martins, em vez de estar preocupado em fazer campanha como a que foi fazer no Dragão, pelo senhor José Fontelas, devia preocupar-se em arbitrar, ser correto nas suas chamadas aos árbitros e não falsear resultados, como aconteceu hoje. Se isto não é penálti, realmente penálti só se for o do Di María na Luz [sexta-feira, no jogo com o Desportivo de Chaves], onde aí foi o VAR que chamou", queixou-se o dirigente.

Pinto da Costa prosseguiu: "Há que ter um pouco de atenção, porque o VAR não pode servir para dar emprego a árbitros despromovidos, reformados, sem qualidade, e porque um indivíduo tem a fama de ser o melhor, não sei porquê, faz sistematicamente coisas destas e induz o árbitro em erro".

O líder portista ainda visou o árbitro da partida, António Nobre, falando da sua atuação no particular de seleções entre a Espanha e o Brasil, e o presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes.

"Acho que, depois da vergonha que se viu no Bernabéu, este árbitro não tinha condições para hoje [sábado] estar a apitar. O FC Porto tem sido vergonhosamente prejudicado, sobretudo pelo VAR, e espero que o senhor Fontelas, mesmo com toda a campanha do senhor Tiago Martins, reflita e veja se realmente tem mão nisto, ou se não tem é melhor dar lugar a outro", afirmou, por fim, o máximo dirigente dos dragões.