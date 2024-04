13,8 milhões para apoiar Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Madeira

O Conselho de Governo Regional autorizou, hoje, a celebração de contratos-programa com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da Madeira, com vista a atribuição de comparticipações financeiras que, no seu total, ascendem aos 13,8 milhões de euros.

Deliberou-se, assim, a atribuição de: 182.181 euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Porto Santo; 307.690 euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz; 235.050 euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santana; 319.186 euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol; 344.604 euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos; 261.288 euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Calheta e 930.000 euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O executivo madeirense autorizou também a renovação, pelo período de um ano do contrato de arrendamento do imóvel onde funciona o Centro de Saúde do Porto Moniz, localizado no sítio da Vila.

O contrato de arrendamento, agora renovado, foi celebrado em 31 de Março de 2010, entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira e a Santa Casa da Misericórdia do Funchal, passando agora a vigorar entre entre 1 de Abril de 2024 e 31 de Março de 2025.

A renda mensal fixa-se no montante de 1.774,71 euros, o que ascende ao total de 21.296,52 euros, indica ainda o documento comas conclusões do Conselho de Governo.