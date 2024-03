FC Porto obrigado a vencer no reduto do Estoril Praia

O FC Porto está obrigado a vencer no Estoril, frente a um conjunto com o qual já perdeu duas vezes em 2023/24, para não perder terreno para os dois primeiros classificados da I Liga portuguesa de futebol.

Depois dos triunfos de sexta-feira de Sporting (2-1 no reduto do Estrela da Amadora) e Benfica (1-0 ao Desportivo de Chaves), os 'dragões' ficaram a 10 pontos dos 'leões', que ainda têm um jogo em atraso, e nove das 'águias'.

Os comandados de Sérgio Conceição precisam, assim, de vencer no Estoril para não se atrasarem ainda mais, sendo que perderam face aos 'canarinhos' no Dragão, por 1-0, na primeira volta da I Liga, e também em reduto alheio, por 3-1, para a Taça da Liga.

Já depois deste duplo desaire, o FC Porto já goleou fora o Estoril Praia, atual 14.º da I Liga, com 25 pontos, por 4-0, para os oitavos de final da Taça de Portugal, pelo que o embate de sábado será o quarto entre as duas equipas na presente temporada.

Nos outros jogos do dia, destaque para o dérbi vimaranense, entre o Vitória (quinto, com 50 pontos) e o Moreirense (sexto, com 42), enquanto o Arouca recebe o Farense e o Boavista é anfitrião do Rio Ave.

Resultados da 27.ª jornada

- Sexta-feira, 29 mar:

Gil Vicente -- Famalicão, 1-2

Benfica -- Desportivo de Chaves, 1-0

Estrela da Amadora -- Sporting, 1-2

- Sábado, 30 mar:

Arouca -- Farense, 15:30

Vitória de Guimarães -- Moreirense, 15:30

Boavista -- Rio Ave, 18:00

Estoril Praia -- FC Porto, 20:30

- Domingo, 31 mar:

Vizela -- Casa Pia, 18:00

- Segunda-feira, 01 abr:

Portimonense -- Sporting de Braga, 20:15