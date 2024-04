Ex-deputada condenada por maus-tratos no lar do Porto Moniz

A ex-deputada do PSD Ana Serralha foi condenada a dois anos de prisão, com pena suspensa, pelo crime de maus-tratos a idosos do lar do Porto Moniz. A pena fica suspensa na condição de a arguida pagar mil euros à Fundação Princesa D. Amelia no prazo de um ano. O acórdão do julgamento foi conhecido esta tarde, no tribunal do Funchal (Edifício 2000).

Os maus-tratos na instituição ocorreram entre os anos de 2010 e 2018. Quatro funcionárias da instituição foram condenadas em julgamento que terminou a 6 de Maio de 2022. A ex-directora, que já foi deputada do PSD e que também era acusada, não foi julgada, por se encontrar em parte incerta. Veio depois comunicar ao tribunal que se encontrava a viver em Inglaterra e o seu julgamento teve início a 10 de Maio do ano passado. A arguida, que seguiu as audiências através de videoconferência, negou ao tribunal responsabilidade nas más práticas registadas na instituição.

O DIÁRIO esteve impedido, por ordem da juíza Joana Dias, de revelar a identidade da arguida. No entanto, no final da leitura do acórdão, o seu advogado, Duarte Fernandes, citou o nome da arguida nas declarações que prestou aos órgãos de comunicação social, tendo sublinhado que a sua cliente está inocente, que não há testemunhas que a tenham visto a maltratar os utentes da instituição e manifestação intenção de apresentar recurso da decisão de hoje.