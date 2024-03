Cláudia Monteiro de Aguiar apresenta projectos-piloto na União Europeia

A eurodeputada madeirense do PSD, Cláudia Monteiro de Aguiar, entregou recentemente dois projectos-piloto que destacam o seu "compromisso contínuo" com a Economia do Mar e o Turismo, numa "clara aposta no desenvolvimento sustentável e inovação na União Europeia".

Primeiro projecto

O primeiro projecto, apresentado na Comissão de Transportes e Turismo, com um valor de 2 milhões de euros, representa a segunda fase de uma "proposta ambiciosa" para a implementação de uma estratégia de Turismo Sustentável na UE.

O objectivo é capacitar o sector e todos os que nele trabalham, a utilizar dados agregados no mais recente espaço comum de dados de turismo. Este espaço europeu comum de dados para o Turismo foi também uma proposta da eurodeputada, aprovada no relatório da sua autoria intitulado Estabelecer uma estratégia da UE para o turismo sustentável, em Março de 2021.

A continuação deste novo projecto, que teve início no ano passado, permitirá "promover a melhoria das qualificações e requalificação do ecossistema turístico e, também, fortalecer o apoio aos operadores turísticos, às pequenas e médias empresas e a todos envolvidos na indústria de Turismo e Viagens".

O objectivo principal é "capacitar os profissionais, atualizando as suas competências para responder eficientemente aos desafios da era digital e ecológica. Este é um passo fundamental para garantir que o ecossistema de turismo se mantém competitivo e sustentável na também na era da business intelligence".

Segundo objectivo

O segundo projecto, apresentado na Comissão das Pescas, com um valor de 3 milhões de euros, é uma ação preparatória, dedicada à formação nas áreas da economia azul, focada no desenvolvimento e implementação de uma 'Casa dos Oceanos'.

Este projeto tem como laboratório as Regiões Ultraperiféricas, promovendo as ilhas da Madeira e dos Açores, com o intuito de fomentar e envolver redes de cientistas, académicos, biólogos e estudantes, através de ferramentas educativas, preparando-os para carreiras relacionadas com o oceano e a economia azul.

Este projecto abrange o desenvolvimento curricular e a criação de oportunidades de aprendizagem experiencial , até a integração de tecnologias de ponta, como o GIS(sistema de informação Geográfica) e robótica subaquática. Oferece também oportunidades de aprendizagem experiencial, como estágios e projetos de pesquisa, preparando os participantes para carreiras no crescente setor da economia azul, equipando os estudantes com conhecimentos e habilidades essenciais para enfrentar os desafios do futuro.

Estas propostas marcam um passo importante na preparação da implementação de futuras iniciativas e projectos, incluindo a possível criação de uma Agência Europeia de Turismo, no caso da primeira proposta.

"Ambos os projetos reflectem o compromisso da deputada Cláudia Monteiro de Aguiar com iniciativas que não só respondem aos desafios do momento presente, mas também preparam as futuras gerações para um mundo em constante evolução", refere o PSD-Madeira, em nota à imprensa.

"Estes projectos-piloto são um testemunho do trabalho da eurodeputada em alinhar as políticas da UE com as necessidades e desafios emergentes em sectores-chave, como o turismo sustentável e a gestão sustentável dos oceanos", conclui.