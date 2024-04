Trânsito de férias continua a marcar manhãs

Bom dia. Início da manhã desta quinta-feira, 4 de Abril, sem qualquer registo de congestionamento, aliás como tem sido quase sempre norma nos últimos dias, muito à conta das férias da Páscoa.

Tanto a entrada Oeste como a entrada Leste do Funchal, que habitualmente são as mais congestionadas em hora-de-ponta, estão limpas de grandes movimentações de viaturas, nomeadamente os sempre exasperantes congestionamentos na Via Rápida.

Ainda assim, tenha em atenção quando estiver na condução aos primeiros raios de sol que podem limitar a visibilidade pelo encadeamento que podem causar, sendo mais seguro uma condução defensiva e mantendo as distâncias à viatura da frente.