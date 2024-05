Câmara do Funchal atribui apoio de 120 mil euros aos Bombeiros Voluntários

Os Bombeiros Voluntários vão receber um apoio no valor de 120 mil euros, concedido pela Câmara Municipal do Funchal. Esta foi uma das decisões tomadas na habitual reunião de Câmara, que se concretizou esta manhã.

O montante atribuído será destinado a financiar as actividades de combate de incêndios e prestação de socorro a pessoas e bens, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil, bem como compensações ao voluntariado, fardamentos e formação.

Bruno Pereira, vice-presidente da autarquia, deu conta de que foram aprovados benefícios fiscais, em sede de IMI e IMT, para mais 4 aquisições de habitação e reabilitação urbana por jovens do concelho do Funchal.

Até ao momento, “esta importante medida da Câmara Municipal do Funchal já beneficiou 79 agregados familiares, tendo a autarquia prescindido de 388 mil euros de receita fiscal, em benefício da população jovem”, garantiu o autarca.