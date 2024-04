Se em termos de resultados desportivos a temporada 2023/2024 está longe do esperado pelos responsáveis do Marítimo – o empate com o Santa Clara foi o ‘adeus’ à subida directa, sendo que o lugar de play-off, ocupado pelo Nacional e que está a cinco a pontos de distância, é cada vez mais uma miragem- no que se refere à presença de público no Estádio dos Barreiros, esta tem sido mais uma época de grande manifestação de fervor clubístico por parte dos maritimistas.

111 157 espectadores já foram aos Barreiros está temporada para assistirem aos 15 jogos do Marítimo na II Liga. Ninguém aproxima-se do clube madeirense em termos de assistência e taxa de ocupação.

O União de Leiria, o segundo clube que tem mais assistências nos jogos em casa, tem um total de 87 120 espectadores. Números muito distantes do que apresenta o Marítimo, sinal que não tem sido por falta de apoio que Marítimo não está na luta pela subida de divisão nesta fase do campeonato.

Aliás, desde que a Liga Portugal começou a fazer referência – 2009/2010, com dados oficiais, às assistências nos estádios, que o Marítimo pulverizou, com os números desta temporada, todos os recordes da II Liga em termos de espectadores nos jogos em casa

Se tivermos em conta os dois campeonatos profissionais, I Liga e II Liga, o Marítimo é neste momento o sétimo clube com mais espectadores nos jogos enquanto visitado. É apenas superado pelo Benfica, FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, Sp. Braga e Boavista.

Curiosamente, o Arouca, equipa sensação na segunda volta da I Liga, tem apenas 29 780 espectadores nos 15 jogos que disputou até agora em casa.

Nota para o facto de, na temporada passada, o Marítimo, então na I Liga, ter ‘levado ‘ aos Barreiros 144 648 espectadores nos 17 jogos realizados em casa para o campeonato.