Sismo de magnitude 3,7 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Um sismo de 3,7 na escala de Richter foi registado no domingo à noite com epicentro a sudoeste de Agualva, na ilha Terceira, no grupo central dos Açores, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o sismo foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores no domingo às 23:56 locais (00:56 em Lisboa), com epicentro localizado a cerca de seis quilómetros a sudoeste de Agualva.

Este foi, pelo menos, o terceiro sismo sentido no domingo na ilha Terceira. O primeiro teve uma magnitude 2,4 na escala de Richter e foi sentido de madrugada e o outro teve uma magnitude 3,6 e foi sentido ao início da tarde.

O sismo mais recente, das 23:56 (hora local), não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Santa Luzia, Ribeirinha, Agualva, Fontinhas, Lajes, Quatro Ribeiras, São Brás e Vila Nova.

Foi ainda sentido com menor intensidade nas freguesias de Nossa Senhora da Conceição, São Pedro, Sé, Cinco Ribeiras, Feteira, Porto Judeu, Santa Bárbara, São Bartolomeu de Regatos, São Bento, Terra Chã, Vila de São Sebastião, Fonte do Bastardo e Praia da Vitória (Santa Cruz).

Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), este evento insere-se "na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modifi escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Quando há uma intensidade IV, considerada moderada, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem e "os vidros e loiças chocam ou tilintam", podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger.

Com intensidade V, o abalo é sentido fora de casa e pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas; os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se e os estores e os quadros movem-se.