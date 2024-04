Calor precoce bate recorde histórico no norte do Japão

Os termómetros em Sapporo ultrapassaram hoje os 25°C, batendo o recorde do dia mais quente do ano na capital da ilha de Hokkaido, no norte do Japão, indicou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

Esta é a primeira vez que as temperaturas em Sapporo ultrapassam os 25°C tão cedo no ano, desde que começaram os registos estatísticos na cidade em 1877, disse Shuichi Yoshida, funcionário do escritório regional da JMA em Hokkaido.

A temperatura média em Sapporo a 15 de abril é de 11,5ºC, e o recorde anterior da temperatura mais cedo a atingir os 25ºC foi estabelecido a 20 de abril de 1998 (25,1ºC).

A JMA considera que 25°C é uma temperatura de verão no Japão, de acordo com o atual sistema de classificação.

"Não podemos excluir a possibilidade de as alterações climáticas terem desempenhado um papel" neste recorde de calor precoce em Sapporo, acrescentou Yoshida.

Situada na região mais fria do Japão, Sapporo acolheu os Jogos Olímpicos de Inverno de 1972 e organiza todos os anos em fevereiro um festival de neve muito popular, com esculturas de gelo gigantes.

Os picos de calor precoce estão a tornar-se cada vez menos raros em todo o mundo.

A Suécia, por exemplo, teve o início de verão mais precoce de sempre no princípio de abril, com temperaturas superiores a 10°C durante cinco dias consecutivos em três cidades do sul do país.

A nível mundial, com um novo recorde de temperatura em março, os últimos 12 meses foram os mais quentes jamais registados no planeta (+1,58°C mais quentes do que na era pré-industrial do século XIX), de acordo com o observatório europeu Copernicus.