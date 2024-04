Início da descarga de cana gera trânsito caótico no Ribeiro Sêco

O trânsito nesta manhã de segunda-feira, está ainda mais caótico do que o habitual na zona de influência da Escola Horácio Bento de Gouveia (HBG), tudo por causa do início da descarga de cana de açúcar no 'Engenho do Ribeiro Sêco', no Funchal.

Na zona em que o trânsito ainda está mais caótico do que o habitual é causado pelos camiões e carrinhas carregadas do produto, que estão estacionados na faixa de rodagem, tornando a circulação já de si difícil nesta hora-de-ponta, num calvário.

Nota-se a presença da PSP, que procura ordenar o trânsito para minimizar o congestionamento.