A notícia que faz a manchete da edição desta quarta-feira do seu DIÁRIO revela que a desobediência pública bate recorde. Foram registados 96 crimes no ano passado, o valor mais elevado dos últimos 28 anos na Madeira. A par disso, o número de desencartados é o mais alto desde 2012. Ao mesmo tempo, o tráfico de droga regista máximos das duas últimas décadas, segundo o histórico da Direcção-Geral da Política de Justiça.

Em destaque na primeira página temos, igualmente, o panorama político, com as Legislativas Regionais como pano de fundo. Saiba que José Manuel Rodrigues integra críticos de Barreto. A lista do CDS coloca Sara Madalena e Pedro Pereira nos lugares cimeiros, onde não consta dois dos actuais deputados. Já a CDU volta a apostar em Edgar Silva para cabeça-de-lista.

A maior oferta de sempre em operações aéreas é chamada para a capa, para dizer que entre Outubro de 2023 e Março deste ano, os aeroportos da Região tiveram 5.620 frequências, mais 66% do que no período pré-pandémico.

Os destaques desta edição fecham com João Aurélio que dribla 300 jogos oficiais pelo Nacional e com a notícia de um jovem acusado de tentar violar estrangeira embriagada. Episódio terá ocorrido na Zona Velha, no período da pandemia.

Estas e outras notícias vai poder ler na edição de hoje do DIÁRIO, disponível na versão em papel, ou e-paper. Acompanhe a jornada informativa desta quarta-feira através do dnoticias.pt ou da rádio TSF-Madeira.

Tenha um bom dia, com boas leituras!