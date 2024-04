Três navios movimentam mais de 8 mil pessoas no Funchal

São três os navios que se encontram acostados no porto do Funchal, movimentando mais de 8 mil pessoas, sendo que 6.266 são passageiros.

O primeiro a chegar foi o 'Star Pride', ainda ontem, com 237 passageiros e 199 tripulantes. A sua saída está prevista para as 12 horas, com destino a Tenerife. Está a fazer um cruzeiro de 8 noites que se iniciou em Lisboa, com escalas, agora no Funchal, depois em Tenerife, La Gomera, Lanzarote e Grã-Canária.

O 'AIDAcosma' chegou esta manhã, na sequência de um cruzeiro de 7 noites pela Madeira e Canárias. Sai da Região quando forem 23 horas.

A essa hora está também prevista a partida do 'Club Med 2', que chegou de St. Barthelemy, nas Caraíbas. A bordo, traz 167 passageiros e 207 tripulantes.