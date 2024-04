O embate insular entre Marítimo e Santa Clara terminou com um empate a zero (0-0), esta noite, no estádio dos Barreiros.

Após este resultado, a equipa açoriana mantém a liderança da II Liga, com 60 pontos. Já a equipa verde-rubra soma 51 pontos e está no 4.º lugar. O 2.º e o 3.º lugares são ocupados, respectivamente, por AVS (59 pontos) e Nacional (56 pontos).