Marítimo ainda depende só de si para subir à I Liga?

A II Liga, edição 2023/2024, caminha rapidamente para o seu final e tudo está por definir, tanto no que se refere a quem sobe directamente – os dois primeiros classificados- quem vai ao play-off de subida- terceiro classificado que defronta o 16.º da I Liga-, quem desce directamente – os dois últimos- e quem vai ao play-off de descida, 16.º classificado.

Para as duas equipas da Madeira, a luta cinge-se apenas à subida de divisão. Quando faltam apenas seis jornadas, 18 pontos em disputa, o Santa Clara é líder com 59 pontos, o AVS é segundo com 56, o Nacional é terceiro com 55 e o Marítimo é quarto com 50. Ora, poucos duvidam que sairá deste quarteto as equipas que vão subir directamente e quem garante o lugar de play-off.

Depois dos resultados da 28.ª jornada, dos quatro primeiros apenas o Nacional venceu, o Marítimo, que empatou com o Torreense, hipotecou, quase irremediavelmente, as possibilidades de subir directamente e colocou-se numa situação muito complicada para chegar ao terceiro lugar que está uma distância de cinco pontos – poderá ser sete na eventualidade do Nacional ganhar o caso do jogo com Leixões.

O Marítimo é a única das quatro equipas que não depende de si para subir directamente nem para chegar ao terceiro. Mesmo vencendo todos os seis jogos que faltam e conquistando, assim, os 18 pontos, o Marítimo precisa sempre que os adversários que estão à sua frente percam pontos em pelo menos duas jornadas para conseguir subir ou ir ao play-off.