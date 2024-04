Na próxima época não há fase de grupos na Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões vai mudar na próxima época. Em 2024/2025, a principal e maior competição de clubes da Europa terá um novo formato e contará com uma série de alterações, trazendo mais equipas, jogos e emoção.

Ainda se encontra em disputa a actual Liga dos Campeões, mas a edição do próximo ano já está a deixar 'água na boca' aos adeptos de futebol. Isto porque a UEFA vai mudar por completo a 'Champions', com alterações que considera destinarem-se a "garantir o futuro positivo do futebol europeu a todos os níveis e a satisfazer as necessidades crescentes de todas as suas partes interessadas".

As principais mudanças serão o fim da fase de grupos e o aumento do número de equipes. A prova terá quatro equipes a mais na primeira fase, saltando de 32 para 36.

Por sua vez, a fase de grupos passará a ser realizada no formato de Liga. Todos os 36 clubes serão colocados em um único grupo e farão apenas oito jogos para definir os classificados. Deixarão de defrontar três adversários duas vezes – em casa e fora – e, ao invés, enfrentarão oito oponentes diferentes, disputando metade dos jogos em casa e a outra metade fora. Para determinar os oito adversários diferentes, as equipas serão divididas inicialmente em quatro potes. Posteriormente, cada equipa será sorteada para enfrentar dois adversários de cada um desses potes, disputando um jogo em casa e fora frente a uma equipa de cada pote.

Os 36 clubes fazem todos parte de um único pote, que vai estabelecendo uma classificação de 1.º classificado ao 36.º classificado, dependendo dos resultados. Assim, no final das oito jornadas, será determinada então a classificação final, que irá definir quem passa à próxima fase.

As equipas que terminarem nas posições de 1 a 8 qualificam-se directamente para os oitavos-de-final. Por sua vez, os clubes classificados de 9 a 24 vão medir forças entre si no play-off da fase a eliminar para definir quem se junta aos oito primeiros nos 'oitavos'.

Este play-off será jogado a duas mãos, com os clubes que ficarem entre o 9.º e 16.º lugar a serem os cabeças de série do sorteio, tendo assim possibilidade de defrontar uma equipa posicionada entre a 17.ª e a 24.ª posição. Quer isto dizer que as equipas mais bem classificadas vão ter como adversários as formações pior classificadas.

Por fim, as equipas posicionadas de 25 a 36 ficam eliminadas de todas as competições, deixando de existir a repescagem para a Liga Europa.

Na fase a eliminar, ou seja a partir dos oitavos-de-final, a competição passará a seguir o formato existente, com todas as eliminatórias a serem jogadas em casa e fora, culminando com uma final de apenas um único jogo, em campo neutro, à semelhança do que já acontece.

Como serão distribuídas as vagas para participação da competição?

A qualificação para a 'Champions' continuará a depender da posição final de um clube no campeonato nacional da época anterior, combinada com a posição de cada país no ranking de coeficiente de clubes das federações nacionais. Quanto às quatro vagas adicionais, vão ser distribuídas da seguinte maneira:

Primeira vaga será atribuída ao clube que terminar no terceiro lugar do campeonato do país classificado na quinta posição na lista de acesso, que é determinada pelo ranking de coeficiente de clubes das federações nacionais da UEFA;

Segunda vaga será atribuída a um campeão nacional, passando de quatro para cinco o número de clubes qualificados através do caminho dos Campeões da fase de qualificação da competição, que consistirá em quatro pré-eliminatórias.

Terceira e quarta vagas serão destinadas às federações com o melhor desempenho colectivo de seus clubes na época anterior. Essas duas federações ganharão um lugar automático na fase da liga para o melhor clube classificado no respectivo campeonato a seguir aos clubes que já se tenham qualificado directamente para a fase da liga.

Mudanças também acontecem na Liga Europa e Liga Conferência

Esta alteração de formato também será aplicada de forma semelhante na Liga Europa e na Liga Conferência, com ambas as competições a contarem também com 36 equipas na fase da Liga. Porém, na Liga Conferência, ao contrário do que irá suceder nas outras duas competições, na fase Liga serão apenas disputados seis jogos, ou seja, cada equipa irá jogar contra seis adversários diferentes.

Calendário para o novo formato

As partidas da Liga dos Campeões e da Liga Europa vão ser disputadas de Setembro a Janeiro, enquanto os encontros da Liga Conferência vão decorrer entre Setembro a Dezembro.

De salientar que cada uma destas três competições contará com uma jornada exclusiva, o que significa que as outras duas provas não vão ter jogos agendados para essa semana.

A UEFA explica que "nas semanas normais, os jogos da Liga dos Campeões serão disputados às terças e quartas-feiras, enquanto os jogos da Liga Europa e da Liga Conferência serão disputados às quintas-feiras. Na semana exclusiva da 'Champions', os jogos dessa competição serão disputados às terças, quartas e quintas-feiras. Na semana exclusiva da Liga Europa, os jogos dessa competição serão disputados às quartas e quintas-feiras. Na semana exclusiva da Liga Conferência, os jogos dessa competição serão disputados na quinta-feira".