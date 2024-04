Marítimo conquista Prémio Assistências na II Liga pela quarta vez esta época

O Marítimo conquistou o Prémio Assistências Liga Portugal SABSEG, no período compreendido entre as jornadas 25 e 28 da competição. Neste período, o estádio do Marítimo teve uma taxa média de ocupação de 58,88% nos dois jogos disputados como visitado.

Esta é a quarta vez que os verde-rubros conquistam este prémio. No período em questão, o estádio do Marítimo recebeu um total de 12.442 espectadores, nos jogos diante do União de Leiria (2-0) e Leixões (0-0), com uma média de 6.221 espectadores/jogo. Na segunda posição, neste período, terminou o CD Mafra, que registou taxa média de ocupação de 54,36%, com o CD Nacional a fechar o pódio, com 42,58%.

Marítimo lidera a tabela absoluta

Refira-se que o Marítimo lidera, igualmente, a tabela absoluta da Liga Portugal SABSEG, com acumulado de 102.801 adeptos presentes nas 14 partidas disputadas em casa até ao momento, representando taxa de ocupação de 69,50% e média de 7.343 espectadores por jogo.

O Prémio Assistências Liga Portugal SABSEG distingue as Sociedades Desportivas com melhor taxa média de ocupação dos estádios, a cada quatro jornadas, com um mínimo de dois desafios disputados na condição de visitado.