Homem furtou porquinho das gorjetas de padaria em Machico

Um homem aproveitou a distracção de uma funcionária e furtou hoje o porquinho das gorjetas da padaria Flôr de Machico.

Segundo foi possível apurar, o indivíduo pediu um sumo e um compal e quando a funcionária foi buscar o saco o ladrão colocou-se em fuga com as gorjetas, num valor aproximado a 100 euros.

Aliás, ao que tudo indica esta não é a primeira vez que o assaltante comete este tipo de ilícito.

Há cerca de três semanas dirigiu-se à bomba de gasolina de Gaula, de onde levou também o porquinho das gorjetas com cerca de 350 euros.

A população garante que se trata do mesmo indivíduo, que muitas vezes chega ao local num 'Volkswagen' cinzento ou num 'Renault' azul, sempre no lugar do passageiro.

Já foi apresentada queixa na Polícia de Segurança Pública.