Verde-rubro Euller é o autor do Golo do Mês de Março da II Liga

O livre directo apontado por Euller no encontro entre Marítimo e União de Leiria veio a ser o mais votado pelos adeptos da Liga Portugal.

"O golo do verde-rubro veio assim a conquistar o prémio do 'Golo do Mês da Liga Portugal SABSEG', referente a Março. O extremo brasileiro voltou a brilhar na 26.ª jornada da competição, na recepção ao U. Leiria, ao apontar o primeiro golo dos verde-rubros, graças a um livre directo superiormente executado", pode ler-se na notícia publica no site oficial da Liga Portugal.

"O camisola 16 maritimista, ligeiramente descaído para o corredor esquerdo, desferiu um verdadeiro 'míssil', que só parou no fundo das redes leirienses, com o guardião João Oliveira a não ter qualquer possibilidade de defesa e com a bola ainda a bater no poste antes de entrar na baliza", descreve a Liga Portugal.

De referir que o golo de Euller superou a concorrência de Bruno Pereira e João Silva (ambos do FC Penafiel), Brian Cipenga (FC P. Ferreira), Nenê (AVS) e Michel Lima (UD Oliveirense).