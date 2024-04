Há menos lapas à venda na Madeira e custam o dobro do preço

A captura da apreciada iguaria caiu para metade nos últimos 10 anos, na Região. Em contrapartida, o preço por quilo de lapas mais do que duplicou. No ano passado foram facturados perto de 700 mil euros. Ainda assim, nos Açores o rendimento por quilo é superior. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

As duas fotos em maior destaque na primeira página ilustram os empates que deixam as equipas da Madeira da II Liga mais longe da subida directa ao escalão principal de futebol. O Nacional deixou fugir a vantagem em Paços de Ferreira (1-1), enquanto o Marítimo não foi além do nulo com o Santa Clara.

Outra notícia dá conta que vai avançar um programa inovador no rastreio de doenças respiratórias. Os centros de saúde vão passar a fazer exames de espirometria, prova de função pulmonar.

A Universidade da Madeira que está refém de um contrato-programa com fim à vista e o CDS, com um novo líder, oficialmente em campanha são outros temas desta edição.