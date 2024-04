Inter empata, mas pode sagrar-se campeão no dérbi com AC Milan da próxima ronda

O Inter Milão ficou-se hoje pelo empate 2-2 na receção ao Cagliari, na 32.ª jornada da Liga italiana de futebol, mas poderá sagrar-se campeão já na próxima ronda, se vencer o dérbi da cidade com o AC Milan.

O líder da Série A esteve por duas vezes em vantagem, com golos marcados pelo francês Marcus Thuram, aos 12 minutos, e pelo turco Hakan Çalhanoglu, aos 74, de grande penalidade, mas permitiu a igualdade aos visitantes, obtida através do uzbeque Eldor Shomurodov, aos 65, e de Nicolas Viola, aos 83.

Privado do avançado argentino Lautaro Martinez, melhor marcador do campeonato, com 23 golos, devido a suspensão, o Inter Milão já não conseguiu voltar a reagir, mas manteve-se com 14 pontos de vantagem sobre o AC Milan e poderá conquistar o título da forma mais saborosa, se ganhar o dérbi milanês.

O rival de Milão, segundo classificado, empatou 3-3 no estádio do 'aflito' Sassuolo, com o português Rafael Leão a marcar o primeiro golo dos visitantes, e manteve seis pontos de vantagem sobre a Juventus, terceira posicionada, que no sábado empatou 0-0 no estádio do Torino.

A equipa anfitriã entrou a todo o gás, chegando rapidamente ao 2-0, com golos marcados por Andrea Pinamonti, quatro minutos, e pelo francês Armand Lauriente, aos 10, antes de o avançado português reduzir, aos 20, após uma boa iniciativa individual.

Na segunda parte, Lauriente bisou, aos 53 minutos, e recolocou em dois golos a vantagem do Sassuolo, 19.º e penúltimo classificado, antes de o AC Milan reagir e restabelecer a igualdade, graças aos remates certeiros do sérvio Luka Jovic, aos 59, e do suíço Noah Okafor, aos 84.

O jogo entre Udinese e Roma, foi suspenso aos 70 minutos, depois de o internacional costa-marfinense Evan Ndicka, defesa da equipa romana, ter desmaiado e sido transportado de maca para fora do relvado.

O treinador da formação romana, Daniele De Rossi, que em janeiro substituiu o português José Mourinho, acompanhou Ndicka até ao interior do estádio da Udinese e a partida foi suspensa após regressar ao relvado, depois de ter conversado com os seus jogadores, o técnico adversário e o árbitro.

No momento em que o jogo foi interrompido registava-se um empate 1-1, com golos do argentino Roberto Pereira, aos 23 minutos, para a Udinese, e do belga Romelu Lukaku, aos 64, para a Roma, na qual alinham os portugueses Rui Patrício, Renato Sanches e João Costa, todos suplentes não utilizados.

O Nápoles continua longe do nível exibido na época passada, que lhe permitiu sagrar-se campeão, e não foi além do empate 2-2 na receção ao Frosinone, primeira equipa acima da 'zona vermelha', no 17.º lugar, que ainda desperdiçou uma grande penalidade, pelo argentino Matias Soule, aos 30 minutos.

O marroquino Walid Cheddira bisou para os visitantes, aos 50 e 73 minutos, depois de Matteo Politano (16) e de o nigeriano Victor Osimhen (63) terem colocado em vantagem os napolitanos, oitavos colocados, que terminaram em inferioridade numérica, devido à expulsão do português Mário Rui, aos 90+9.