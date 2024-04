PS garante apoio de 3 milhões de euros por ano à Universidade da Madeira

Se o PS for Governo na Região, irá atribuir um apoio de 3 milhões de euros, por ano, à Universidade da Madeira. A garantia foi deixada pelo cabeça-de-lista, Paulo Cafôfo, numa reunião com o reitor da universidade madeirense, em que fez questão de destacar o papel desta enquanto eixo estratégico para o desenvolvimento da Região.

O também presidente do PS-Madeira considerou que o Governo Regional tem de ter na Universidade o seu parceiro em áreas que são absolutamente imprescindíveis, nomeadamente o Turismo, a Saúde, o Mar e a formação de professores e, como tal, assumiu o compromisso de, com um Executivo socialista, estabelecer um contrato-programa plurianual no valor de três milhões de euros por ano, precisamente para que estas áreas possam ser contempladas.

Já noutro âmbito, Cafôfo assumiu a importância do curso de Medicina ser leccionado na sua totalidade na Região, atendendo também ao facto de a Madeira vir a ter um Hospital Central e Universitário. Por outro lado, defendeu a possibilidade de criação de escola internacional de turismo ligada à Universidade, uma vez que “somos uma região onde o turismo é uma referência, mas não temos aqui uma formação que seja referência”.

Ainda no que diz respeito à formação, o socialista indica a necessidade de se criar um curso ligado às tecnologias do mar. “Somos uma região atlântica e temos um potencial muito grande que está subaproveitado, pelo que o conhecimento e a investigação na área do mar seriam fundamentais”, sustentou. Referiu ainda que a UMa pode ter um papel determinante na formação de professores, tendo em conta a falta de docentes que se verifica atualmente.

“Para nós, a Universidade da Madeira não é marginal no desenvolvimento da Região. Pelo contrário, tem de ser integrada numa acção estratégica concertada com o Governo Regional nestas quatro áreas que para nós são essenciais”, frisou.

Paulo Cafôfo prometeu que, com um governo PS, os estudantes madeirenses no Ensino Superior deixarão de pagar propinas, sendo este valor assumido pelo executivo.