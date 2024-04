Assista aqui ao jogo que pode ditar o campeão da Divisão de Honra Regional

A AD Machico e o ACD São Vicente estão a defrontar-se esta tarde no Estádio de Machico, neste que é o jogo que pode ditar o campeão da Divisão de Honra Regional. Para tal, Machico tem de vencer este jogo da 18.ª jornada.

O encontro está a ser transmitido pela Madeira TV.

Com uma equipa técnica machiquense e vários jogadores que, ao longo do campeonato, têm demonstrado a sua qualidade, vive-se um ambiente de expectativa quanto àquele que será o resultado deste encontro.

Machico ocupa o 1.º lugar da tabela classificativa com 42 pontos. O Estrela da Calheta está em 2.º lugar com 28 pontos, os mesmos que o São Vicente que entra em campo com vontade de conquistar os preciosos 3 pontos, dado que também o Caniçal contabiliza os mesmos pontos.

O Estrela da Calheta desloca-se à Choupana, onde defronta o Nacional, quando forem 17 horas. Antes, o Ribeira Brava A joga frente ao Caniçal, pelas 16 horas. À mesma hora haverá o jogo entre o 1.º de Maio e o Andorinha. Já ontem, o Câmara de Lobos venceu o Juventude de Gaula por 2-1.