Schmidt sublinha que Benfica tem de melhorar a eficácia para vencer o dérbi

O treinador Roger Schmidt sublinhou hoje que o Benfica tem de melhorar alguns aspetos táticos, como a eficácia, para vencer um dérbi "crucial", da 28.ª ronda da I Liga de futebol, relativamente ao jogo da Taça de Portugal.

"Queríamos ganhar terça-feira e amanhã [sábado] também queremos, como sempre. Seria muito bom para nós vencer este jogo, para ficar mais perto. É uma corrida aberta e vamos lutar até à última jornada pelo campeonato. É um jogo crucial e precisaremos de nos focar em fazer um grande jogo. Recuperámos bem após terça-feira. Fizemos um jogo muito bom, mas tivemos de melhorar alguns aspetos táticos, como a eficácia, pois podíamos e merecíamos ter vencido, mas não marcámos golos suficientes", expressou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre os dois primeiros classificados da I Liga, o treinador germânico entendeu que, apesar do empate 2-2 e da eliminação nas 'meias' da Taça de Portugal, o Benfica fez "um grande jogo", mas agora vai iniciar do zero e o ambiente "é um pouco diferente", por ser no estádio do rival sportinguista.

"São sempre jogos difíceis. Foi um grande jogo na terça-feira e agora será o mesmo, no campeonato e no estádio deles, portanto é um ambiente um pouco diferente. As duas equipas mostraram estar em boas condições e é uma fase decisiva da época. Sabemos a nossa situação, mostrámos uma boa performance e estamos em boa forma mental, tática e física. Começa 0-0 de novo, mas estamos preparados. Temos de fazer um jogo de alto nível para podermos conquistar os três pontos", realçou o técnico das 'águias'.

Roger Schmidt considerou que uma derrota ou um empate deixam as contas do título muito complicadas para os 'encarnados', que saíram dos derradeiros dois dérbis, para a Taça de Portugal, com queixas de arbitragem, mas o alemão espera que não suceda.

"É decisivo para ambos, pois estamos na parte final da temporada. A situação deles é um pouco melhor do que a nossa. Temos sempre pressão, sabemos que precisamos de uma vitória. Eles não perderam muitos pontos esta época e, por isso, precisaremos de vencer o confronto direto. Temos de ver mais como uma oportunidade do que como pressão. Estamos completamente focados nisso", garantiu o líder do conjunto da Luz.

Questionado sobre uma possível continuidade de Di María no Benfica, dada a situação que a sua família tem vivido na sua cidade natal, Roger Schmidt explicou que o jogador "está afetado com isso", mas remete a decisão para o experiente futebolista, no verão.

"Ele continua numa forma fantástica e é um jogador decisivo para nós. Tenho todo o respeito por ele e é experiente e maduro o suficiente para tomar uma decisão com a sua família. Seria excelente podermos continuar com um jogador como ele", afirmou.

O Benfica, segundo colocado da I Liga, com 67 pontos, visita o líder Sporting, com 68, mas menos um jogo, no sábado, pelas 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na 28.ª ronda, com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.