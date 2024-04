Américo Caldeira e Élio Aveiro sagram-se campeões do Mundo de skyrace

Depois de no sábado a Madeira ter subido ao mais alto lugar do pódio nos Campeonatos do Mundo de Masters de Skyrunning, disciplina Ultra Sky, através de Leonardo Diogo, do Clube Aventura da Madeira, para além de Maria João Abreu e Francisco Freitas terem se sagrado vice-campeoes, hoje a Região voltou a festejar a conquista de medalhas no mundial, mas desta feita na disciplina de skyrace.

Na cidade de Vouzela e durante a edição de 2024 do Zela Ultra Marathon, a prova dos 37 quilómetros com 2.500 metros de desnível positivo, que teve início logo pela manhã de hoje, serviu para consagrar os derradeiros campeões do Mundo de Masters de Skyrunning.

Nesta distância a selecção portuguesa apresentava-se com 23 atletas, sendo sete madeirenses.

Américo Caldeira e Élio Aveiro viriam a ser as grandes figuras da armada lusa. Para além de terem ajudado a equipa das ‘Quinas’ vencer a distância em termos colectivos os skyrunner estiverem em grande nível no capítulo individual.

Américo Caldeira, do Clube Aventura da Madeira veio a alcançar o quinto lugar absoluto, com o tempo de 3:48.47,527 horas, ficando a 8.26 minutos do vencedor, o espanhol da equipa do Boavista FC Trail que, não festejou o ouro no mundial por ser ainda da categoria sénior. Assim sendo Carlos Cipres, também espanhol sagrou-se o novo campeão mundial de skyrace, em termos absolutos, com o madeirense a ser quarto classificado ficando a apenas 12 segundos da medalha de bronze.

Já nas contas da categoria +45 anos Américo Caldeira veio a festejar o título de campeão mundial.

Quanto a Élio Aveiro, do GD Corticeiras fechou a prova no 13.º lugar da geral, mas o tempo de 4:14.59,333 horas serviu para sagrar-se campeão mundial na categoria de +50 anos.

No sector feminino, Olívia Sousa do Clube Escola do Estreito – Madeira (CEE-Madeira) também subiu ao pódio nestes mundiais, ao ser terceira classificada nos +45 com o registo de 5:12.08,663 horas.