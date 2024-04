Marítimo empata ao intervalo diante do Santa Clara

É um jogo de capital importância para as contas do Marítimo no sentido de manter a esperança de subir à I Liga. Mas a equipa orientada por Fábio Pereira ainda não conseguiu descobrir o caminho para o golo no jogo com o Santa Clara, que está em tempo de intervalo, no estádio dos verde-rubros, nos Barreiros.

O Santa Clara, líder da II Liga, até entrou bem no jogo, mas o Marítimo passou depois a ter mais bola, ainda que não a aproveitar essa posse para criar verdadeiras oportunidades de golo.

Por isso, ao intervalo, continua o nulo nos Barreiros no jogo entre Marítimo e Santa Clara, relativo à 29.ª jornada da II Liga.

O jogo está a ser transmitido na SportTV1. O relato passa na TSF Madeira.