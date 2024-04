José Manuel Rodrigues alerta para a necessidade de se proteger a infância

A 'Caminhada azul', que hoje se realizou no Funchal, contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira. José Manuel Rodrigues fez questão de salientar que "a infância é a primeira de todas as construções humanas e é um lugar sagrado que deve ser protegido". Esta actividade foi uma iniciativa da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal, que aderiu à Campanha Nacional simbolizada pelo Laço Azul.

O presidente do Parlamento madeirense entende que os direitos das crianças e dos jovens só podem ser protegidos "se a sociedade, se os governos, se os parlamentos preservarem os esses mesmos Direitos, e sobretudo se as instituições públicas forem capazes de impregnar toda a sociedade, desde o coletivo até aos pais, desses direitos, que são direitos inalienáveis da nossa comunidade".

Queremos continuar esta ‘Caminhada Azul’ para que não haja uma única criança vítima de maus tratos ou negligência José Manuel Rodrigues

A Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal revelou, à comunicação social, que no concelho foram identificados 210 casos de maus tratos na infância. Ana Nunes vincou a necessidade de implementar a adopção de uma parentalidade positiva e consciente, sem violência verbal, emocional ou física. “Nós aprendemos com o que vivemos, e que nas famílias impere o amor”, apelou.

Esta caminhada contou com a participação de mais de meia centena de pessoas, a maioria crianças e professores, às quais se juntaram várias entidades, entre elas autarcas do Funchal, a deputada Vera Coelho e a presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira. Na ocasião, Micaela Freitas alertou que a responsabilidade de assegurar o bem-estar das crianças e dos jovens, tarefa que “não é só das instituições, mas de toda a comunidade”. “As crianças precisam de ser ouvidas, de ser bem tratadas e de sentirem que têm importância para os seus pais e para toda a sociedade”, reforçou a representante do Governo Regional.

Micaela Freitas enalteceu o trabalho das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, não só na gestão dos processos proteção dos mais novos, como também na “função de sensibilizar a população para a importância da proteção” das gerações mais novas.

A cantora madeirense Vânia Fernandes foi madrinha da 'Caminhada Azul' de 2024.