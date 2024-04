Continuam os recados de josé Manuel Rodrigues ao PSD-M no 19 Congresso do CDS que terminou há instantes. O novo líder do PP diz que a política só vale a pena se for para obter bons resultados para o povo que nos confia o seu voto. "É por isso que não basta falar, é preciso agir".

Esta crise que a Região atravessa "é má, mas pode ser uma oportunidade para melhorar a governação da Madeira e do Porto Santo", no entanto "se o PSD acha que basta mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma, engana-se, está deslocado da realidade e arrisca-se a perder a confiança dos madeirenses".

O CDS, pelo seu lado, disse que "soube interpretar e tirar as devidas ilações do que se passou na Região nos últimos meses e a prova é a renovação política", geracional e de protagonistas que este Congresso consagrou.

"Comigo e com o CDS nada ficará como dantes e saberemos interpretar a vontade soberana do povo" que será expressa no dia 26 de Maio, afirmou.

Prosseguindo nos recados: "Não precisamos de voltar aos fantasmas recuperados das obras inúteis e do endividamento do passado da Região, que vamos pagar por muitos e bons anos; não precisamos de embarcar em aventuras de quem promete o Céu na terra, mas quando esteve no Governo da República não cumpriu uma única promessa".

"Não precisamos de quem se limita a protestar e a denunciar, com radicalismo grosseiro, mas sem apresentar uma única ideia ou proposta positiva, continuou, considerando que o CDS "é um porto seguro para aqueles que estão zangados e descontentes com o PSD, para aqueles que se cansaram com as divisões insanáveis do PS e para aqueles que estão desiludidos com a demagogia extremista do Chega".