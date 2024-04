Famalicão empata Porto no Dragão

O FC Porto voltou a ceder pontos em casa, ao empatar hoje 2-2 na receção ao Famalicão, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, que deixa os 'dragões' fora da corridda aos dois primeiros lugares.

Um 'bis' de Jhonder Cádiz, aos nove e 45+1 minutos, permitiram à equipa famalicense, que vinha de dois triunfos consecutivos e chegou ao quarto jogo seguido sem perder, atingir o intervalo em vantagem por 2-1, depois de Zaydou ter feito na própria baliza o primeiro golo do FC Porto, aos 17.

Os 'dragões', que somaram o terceiro jogo seguido sem vencer, o segundo em casa, ainda chegaram à igualdade por Mehdi Taremi, aos 82, tendo ficado reduzidos a 10 aos 90+3, por expulsão de Evanilson.

Com este empate, o FC Porto manteve o terceiro lugar, com 59 pontos, menos 15 do que o líder Sporting e oito do que o segundo classificado Benfica, ambos com menos um jogo do que os 'dragões', que podem ainda ser alcançados pelo Sporting de Braga, formação que joga ainda hoje em casa do Estoril Praia, enquanto o Famalicão segue num tranquilo oitavo posto, com 35 pontos.