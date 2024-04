'Star Pride' chegou à Madeira para escala de 25 horas

O navio 'Star Pride', da WindStar Cruises, com registo nas Bahamas, atracou por voltas das 13 horas, no cais Norte do Porto do Funchal, para uma escala de 25 horas na Madeira.

A bordo, viajam 237 passageiros e 199 tripulantes, indica a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Proveniente de Lisboa, o navio deixa a Madeira amanhã, pelas 13 hORAS, com destino às Canárias.

Este cruzeiro, de 8 noites, teve início em Lisboa, na passada sexta-feira, seguindo-se as escalas no Funchal e, depois, as ilhas de Tenerife, La Gomera, Lanzarote e Grã-Canária.