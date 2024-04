Marítimo empata com Torreense

O Marítimo empatou, 0-0, com o Torreense na 28.ª jornada da II Liga. Um nulo que compromete, quase em definitivo, o objectivo de subida directa à I Liga. A equipa verde-rubra não soube aproveitar as derrotas dos dois primeiros, Santa Clara e AVS, e viu ainda aumentar a distância para o Nacional, terceiro classificado.

Quando faltam seis jornadas para o término do campeonato, o Marítimo, que na próxima jornada recebe o líder Santa Clara, é quarto classificado com 50 pontos. Está a cinco do Nacional, a seis do AVS, que é segundo, e a nove do primeiro classificado, Santa Clara