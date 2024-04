"Bem perto da zona turística do Funchal" faltam acessibilidades e saneamento básico, denuncia a CDU

"Bem perto da zona turística do Funchal às populações não é garantida uma acessibilidade, há muito prometida, nem existe saneamento básico, fazendo com que os esgotos corram a céu aberto", afirmou o coordenador regional da CDU, Edgar Silva, numa iniciativa promovida, este domingo, em São Martinho, na zona do Castanheiro e do Relojoeiro.

Para o dirigente comunista, a razão de fundo para estas desigualdades sociais e territoriais "gritantes" deve-se à indiferença dos governantes. "Apesar de estarmos numa localidade onde se avista o desenvolvimento, nas proximidades, os governantes desprezaram populações mais desfavorecidas. Assim se acentuam as desigualdades sociais e as clivagens territoriais nesta Região", sustentou.

"Em falta" está "o necessário investimento público" - insiste - que leva a que "em tantas outras localidades" se acentuem "abismos sociais, porque prevalecem erradas opções do desenvolvimento regional".

"Não é tolerável que tantas populações sejam remetidas para as ultraperiferias sociais, apenas e só, em consequência da injusta definição de prioridades na aplicação dos dinheiros públicos", rematou.