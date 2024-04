População do Garachico volta a exigir que sejam resolvidos problemas no saneamento básico

A Comissão de Moradores do Garachico entregou, hoje, um documento reivindicativo à ARM, nesta que é mais uma forma de luta pela melhoria do saneamento básico nessa localidade.

Duarte Herculano garantiu que "as populações continuarão a intervir junto da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, da ARM e da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, até que as pessoas sejam ouvidas". O porta-voz afianou que "a Comissão utilizará todos os meios que tem ao seu dispor e dinamizará outras formas de luta, até que esta reivindicação pelo saneamento básico seja concretizada no terreno, a bem das populações do Garachico".

Esta tem sido uma reivindicação do longo dos anos, uma vez que o Garachico não está dotado de uma rede de saneamento básico. No local há vários relatos de cheiro nauseabundo e acumulação de moscas, neste que é encarado por muitos como "um grave problema de saúde pública".