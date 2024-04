CDU vai questionar Governo Regional sobre canalização de águas pluviais na Camacha

A CDU afirma que irá questionar o Governo Regional sobre a canalização das águas pluviais para a Estrada Padre Alfredo Vieira, no sítio das Águas Mansas, na Camacha. Esta é uma preocupação da população desta freguesia, que hoje foi visitada pela CDU.

No final de uma reunião com os moradores, a CDU afiançou que vai questionar o executivo sobre esta situação e os possíveis riscos para pessoas e bens. "Esta é uma localidade com grande pluviosidade com um declive acentuado com recorrentes arrastões de pedras e terras provenientes da zona da Lagoa das Águas Mansas, situação que potencia riscos que devem de ser evitados para a segurança da população", indica.

"Os moradores desta localidade estão dispostos a desenvolver formas de luta para defender a sua segurança e já estão a recolher um abaixo-assinado dirigido ao Governo Regional para que seja travada esta intenção de desviar e canalizar em manilhas as águas pluviais para a Estrada Padre Alfredo Vieira, desvio que pode por em risco pessoas e bens em vez da as deixar correr para o Ribeirinho da Estrada Regional Nº 202", indica.