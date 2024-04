Câmara da Ribeira Brava aposta em novas acessibilidades no concelho

É com o objectivo de melhorar a qualidade de vida dos residentes no concelho que a Câmara da Ribeira Brava continua a investir em novas acessibilidades, facilitanto o acesso a habitações e terrenos agrícolas, conforme deu conta, esta quarta-feira, Ricardo Nascimento.

Foi na visita a três obras em curso que o autarca, que em breve voltará a suspender o mandato por ser candidato à Assembleia Legislativa da Madeira, deu conta dos investimentos realizados.

O périplo hoje realizado incluiu uma passagem pelo Caminho do Firmo (Ribeira Brava), pelo Caminho da Tulha (Campanário) e pelo Caminho da Corujeira (Campanário). "São estes pequenos investimentos que proporcionam a expansão da área habitacional no município, o que significa que, aos poucos, estamos a criar condições atractivas para acolher novos moradores", referiu o presidente da Câmara Municipal, não escondendo a satisfação pelo trabalho feito no concelho.

Nascimento notou que estão sempre a surgir novos pedidos para alargamento de veredas ou melhoramento de acessibilidades, mas a falta de verba e de financiamento impedem a concretização dessas vontades. Por isso, "sem loucuras desmedidas", tem apostado em pequenos investimentos por todo o concelho, não hipotecando o que entende ser o necessário "rigor financeiro".

"Continuamos, ano após ano, com a despesa de investimento superior à despesa corrente, ou seja, não deixámos de apoiar a cultura, a educação e outras áreas para investir na regeneração e na melhoria da mobilidade", explicou o edil, apontando para a importância de trabalhar "com as contas em dia".