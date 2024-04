Universidade da Madeira com 675 vagas em 2024/25

São 675 as vagas do regime geral de acesso ao ensino superior público na Universidade da Madeira (Uma) para 2024/2025. É o mesmo número de vagas do ano lectivo anterior.

Os números foram divulgados este domingo, 14 de Abril, pela Direcção Geral do Ensino Superior, quando ainda faltam dois meses para os exames nacionais que servem como provas de ingresso para a faculdade e três para o início das candidaturas.

Engenharia informática é o curso com maior número de vagas (90) na UMa. No extremo inverso, as restantes Engenharias (Engenharia Civil, Engenharia de Computadores e Engenharia Electrónica e Telecomunicações) são aquelas que têm o número mais baixo de vagas (15 para cada curso).

Em Medicina, há 38 vagas disponíveis, à semelhança do passado. Refira-se este foi o curso com a nota de ingresso do último colocado mais alta na 1.ª fase do contingente geral (177,5 valores).

A nível nacional, o concurso de acesso ao Ensino Superior vai ter este ano 55.166 vagas ao todo, um um aumento de 158 vagas face ao ano de 2023.

Esta é a pela primeira vez em que são divulgadas em simultâneo as vagas para o regime geral, os regimes especiais e os concursos especiais de acesso ao ensino superior público e privado, para o ano letivo de 2024-2025.

Ao todo, serão disponibilizadas 99.986 vagas distribuídas por diferentes vias de ingresso, no ensino superior público e no ensino superior privado. Às 55.166 vagas do regime geral de acesso ao ensino superior público em Portugal, agora conhecidas, juntam-se mais 20.800 que são abertas nos regimes e concursos especiais, como é o caso dos maiores de 23 anos, já licenciados ou estudantes internacionais. No privado, existem mais 24 mil lugares.