'Por ti - Programa de Promoção de Bem-estar Mental nas Escolas' chegou à Madeira

O 'Por ti - Programa de Promoção de Bem-estar Mental nas Escolas' chegou à Região Autónoma da Madeira. Aberto à comunidade escolar, incluindo alunos, professores, pessoal não docente e famílias, tem como objectivo primordial desenvolver competências de regulação emocional que contribuam para estilos de vida mentalmente mais equilibrados.

"Já está em implementação na Escolas Básica e Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, no Funchal, e na Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira de Nóbrega Júnior, na Camacha", revela uma nota direccionada à imprensa.

O 'Por ti' arrancou com a primeira fase de desenvolvimento no início deste ano lectivo, sendo primeiramente dirigido aos adultos envolvidos com as comunidades escolares.

Financiado pela Z Zurich Foundation, gerido pela Zurich Portugal e Missão Azul, e implementado pela EPIS - Empresários Pela Inclusão Social –, em parceria com a Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo - Comportamental (UPC³) da Universidade de Coimbra, este programa decorre ao longo de quatro anos lectivos (2022 a 2026).

Em Março, as escolas madeirenses iniciaram os workshops psicoeducativos direccionados aos alunos. Nestas sessões, procura-se a consciencialização dos jovens para o bem-estar mental e a necessidade de estar alerta para entender diversos sinais e sintomas, quer nos próprios, quer nos outros.

“O bem-estar mental é a base do bem-estar emocional, psicológico e social. Impacta a maneira como pensamos, sentimos e agimos ao longo da nossa vida. Igualmente, ajuda a determinar como lidamos com o stresse, como nos relacionamos com os outros e como tomamos decisões. É fundamental a literacia em bem-estar mental de adolescentes e jovens, bem como dos seus agentes educativos, pessoal docente, não docente, assistentes operacionais e famílias, de modo a ser-se capaz do autocuidado e ajuda aos outros”, explica a Mediadora EPIS e Psicóloga do SPO da Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, Susana Cristina Freitas Gonçalves.

No ano lectivo 2022/2023, o 'Por ti' impactou mais de 26 mil alunos, mais de 700 famílias e mais de 2500 professores e auxiliares, tendo excedido todas as metas.