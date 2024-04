Palestra e concerto assinalam 25 de Abril em São Vicente

A Escola Agrícola da Madeira vai acolher as comemorações do 25 de Abril, preparadas pela Câmara Municipal de São Vicente. Do programa consta uma palestra que terá como protagonista Alberto João Jardim e ainda um concerto de Fado da Académica da Madeira - FATUM.

A palestra está marcada para as 15 horas de 24 de Abril. "Será um momento de partilha em que Alberto João Jardim irá compartilhar com um público diversificado, incluindo, jovens do Ensino Secundário, a sua perspectiva única do dia que mudou o curso da história de Portugal. Sendo esta uma oportunidade para educar as novas gerações sobre a importância da liberdade e da democracia, tal como recordar o dia e os valores que esta data marcante representa", indica nota à imprensa.

Já no dia 26 de Abril, pelas 21 horas, haverá concerto do Grupo de Fados da Académica da Madeira, FATUM, para apresentar um concerto, com duração de uma hora, homenageando os ideais da democracia, liberdade, igualdade e justiça social, conquistados com o 25 de Abril.

"Os FATUM, grupo de fados da Académica da Madeira, foram constituídos em janeiro de 2010, como um projeto há muito ambicionado, na sequência de várias serenatas monumentais desenvolvidas e que levaram ao Funchal fadistas e músicos deste estilo musical de Coimbra e de outras academias portuguesas", indica nota à imprensa.