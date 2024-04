Albuquerque gostou da entrevista de Rui Barreto ao DIÁRIO

Miguel Albuquerque gostou do conteúdo da entrevista de Rui Barreto ao DIÁRIO.

Mesmo com reparos às opções do presidente do Governo e do PSD/M, considera "uma boa entrevista". Em relação aos reparos em que é visado, nomeadamente o fim do acordo de coligação diz que "é a opinião legítima dele". Já sobre a possibilidade do Governo completar o mandato se Albuquerque tivesse renunciando ao cargo de presidente do Governo, lembra que essa solução "não foi aceite pelo presidente da República".

