Luta pelo pódio do Rali da Calheta ao rubro

Apesar de Miguel Nunes e o seu Skoda Fabia Rally2 Evo estarem cada vez mais isolados na frente do Rali da Calheta, a luta pela definição dos restantes lugares do pódio na organização do Club Sports da Madeira está ao rubro.

João Silva continua a se queixar do acerto da sua viatura mas conseguiu encurtar a sua desvantagem para Miguel Caires, o segundo classificado.

Os pilotos arrancam para as duas últimas classificativas do programa, Paúl do Mar e Estrela da Calheta, separados por 0,4 segundos.

Também no universo dos pilotos com carros de duas rodas motrizes, a disputa da liderança aqueceu no começo da tarde e sábado.

Vasco Diogo Silva, com um Renault Clio Rally4, mantém-se na frente mas Rui Jorge Fernandes, numa viatura idêntica, está agora a 1,5 segundos do guia.

Vítor Sá, terceiro no escalão, encontrou o acerto ideal para o seu Peugeot 208 Rally4 e foi, pela primeira vez neste rali, o mais rápido num troço cronometrado nesta categoria.