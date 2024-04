Miguel Nunes aumenta vantagem no Rali da Calheta

Miguel Nunes, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, consolidou a sua liderança no Rali da Calheta, organização do Club Sports da Madeira que está desde ontem na estrada.

O piloto da Lotes foi o melhor, em três dos quatro troços percorridos durante esta manhã, e dispõe, agora, de um avanço de 9,0 segundos sobre a restante caravana.

Miguel Caires, em viatura idêntica, venceu uma das classificativas mas não conseguiu acompanhar o ritmo do líder no restante itinerário da primeira ronda do dia.

No lugar mais baixo do pódio, João Silva, que também tripula um Skoda Fabia Ralky2 Evo, queixou-se do comportamento da sua viatura e está 14,4 segundos da frente da corrida.

José Camacho, com um menos actual Skoda Fabia R5, é quarto na frente do duo que tem lutado pela primazia entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes.

Vasco Diogo Silva, aos comandos de um Renault Clio Rally4, o melhor na categoria desde ontem, chegou momentaneamente a perder o comando do escalão para Rui Jorge Fernandes, em carro semelhante, mas detém nesta fase uma vantagem de 3,2 segundos.

Terceiro na categoria, Vítor Sá reclamou do comportamento do seu Peugeot 208 Rally4 e não conseguiu ter a mesma velocidade que os pilotos que seguem na sua frente.

Rui Pinto, num Skoda Fabia Rally2 Evo, teve um mau começo de rali, mas melhorou nos dois últimos troços cronometrados da manhã e é, agora, sétimo classificado absoluto.

Nota de destaque para o número de abandonos, devido a avarias mecânicas, na segunda das três secções em que a segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira se desdobra.

O Rali da Calheta prossegue com nova ronda pelas classificativas da Calheta (6,72 km), Maloeira (10,77 km), Paúl do Mar (6,58 km), e Estrela da Calheta (9,55 km) e terminará com a festa do pódio final no porto de recreio local a partir das 18h30.