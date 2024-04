Um navio de cruzeiro e três super iates acostados no Porto do Funchal

São quatro os 'visitantes' do Porto do Funchal, neste sábado de 13 de Abril.

O 'Bolette' regressou, esta manhã, ao Porto do Funchal, com 1. 737 pessoas a bordo, para uma escala de 10 horas.

Proveniente de Ponta Delgada, o navio traz 1.121 passageiros e 616 tripulantes, partindo às 17 horas rumo ao Porto de Leixões.

O navio está a fazer um cruzeiro de 13 noites que se iniciou em Southampton a 4 de Abril, com escalas em St. Malo e Brest, França, Praia da Vitória e Ponta Delgada, Açores, agora no Funchal, depois no Porto e, finalmente, regresso ao porto de origem, Southampton, onde termina a viagem a 17 de Abril.

No porto encontram-se também três megaiates: o 'Maltese Falcon' , que está de saída; o 'Illusion' e o 'Gladiator'.

Ainda na manhã deste sábado são esperados o 'Rio', que tem estado em fundeadouro, juntamente com o I'nfinite Jest', 'B5' e 'Heeu'.

Por volta das 13 horas, chega o 'Crossbow' que vai também ficar acostado no Porto do Funchal.

Os três megaiates que estiveram nos últimos dias no Porto do Caniçal, 'Fantasea', 'Galaxy' e 'Baton Rouge' estão também de partida.