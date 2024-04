Câmara de Lobos atribui quase 300 mil euros para apoio a associações locais

A Câmara Municipal assinou, na tarde de ontem, protocolos de apoio financeiro e logístico às instituições de âmbito juvenil, cultural e social com actividade no município, no valor total de mais de 103 mil euros. A este valor de apoio ao associativismo concelhio junta-se ainda o valor de cerca de 196 mil euros, atribuído às associações desportivas.

Câmara de Lobos atribui 196 mil euros a 20 associações desportivas do concelho A Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebra amanhã a assinatura de 20 protocolos de atribuição de apoio financeiro às associações e clubes desportivos do concelho, num investimento global na ordem dos 196 mil euros.

Este investimento que totaliza mais de 300 mil euros e reflecte a importância atribuída pela autarquia às organizações "que desempenham um papel fundamental na comunidade", conforme salienta um comunicado do executivo câmara-lobense.

"Estamos plenamente conscientes do papel vital que estas instituições desempenham em nosso município. Por isso, adoptamos uma política criteriosa e equitativa na concessão dos apoios para 2024, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e beneficiem toda a nossa comunidade", sustenta o presidente Leonel Silva.

Entre os beneficiários destes apoios estão: agrupamentos de escuteiros, associações culturais e recreativas, instituições de apoio social do concelho e outras organizações que prestam apoio aos munícipes.

"O nosso objectivo é continuar a apoiar estas importantes instituições e também garantir que esse apoio seja distribuído de maneira justa e transparente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do nosso município," acrescentou Leonel Silva. "Cada euro investido nestas instituições é um investimento no nosso futuro colectivo, na coesão social e no enriquecimento cultural da nossa comunidade", vincou.

A Câmara Municipal reitera que não serão concedidos apoios extraordinários às instituições com protocolo anual, excepto sob circunstâncias especiais previamente avaliadas. "Este rigor na atribuição dos fundos visa assegurar a máxima eficácia e impacto dos recursos disponibilizados, respeitando a necessidade de disciplina financeira", acrescenta o executivo em nota de imprensa.