Rali da Calheta amanhã na estrada

É já amanhã, 12 de abril, que vai para a estrada o Rali da Calheta, segunda prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira de 2024.

A organização do Club Sports da Madeira promete bastante em termos competitivos, pois esta será a tirada de confirmação do potencial exibido pelos concorrentes na prova de abertura da temporada. Um percurso bastante rápido e selectivo fará a delícia dos participantes e do muito público esperado na costa sudoeste da ilha da Madeira.

Desportivamente as atenções estarão centralizadas no desempenho de Miguel Nunes, guia do campeonato após a sua vitória em Machico com o Skoda Fabia Rally2 Evo. No entanto, João Silva, segundo na competição, conseguiu se aproximar do desempenho do favorito em algumas ocasiões e, agora que está mais adaptado a outro Skoda Fabia Rally2 Evo, poderá tentar discutir, com ainda maior intensidade, o triunfo nesta prova. Numa viatura idêntica, Miguel Caires procura um rali sem problemas para exibir o potencial que não pode revelar na prova anterior.

A grande animação desportiva e espectacularidade prolongam-se pela restante lista de 39 inscritos com o grupo formado por José Camacho, em Skoda Fabia R5, Rui Pinto, em Skoda Fabia Rally2 Evo, e Filipe Pires, com um Mitsubishi Lancer Evo X, a lutarem pelas posições imediatas e na expectativa e que algo aconteça aos favoritos e possam subir ao pódio.

Ainda mais intensa deverá ser a disputa a primazia entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes. São vários os pilotos a poderem se impor nesta categoria que tem sido palco de lutas e antologia entre alguns os nomes mais sonantes da competição regional.

Após o seu triunfo em Machico, Vasco Diogo Silva, em Renault Clio Rally4, parte como principal candidato ao triunfo mas tanto Rui Jorge Fernandes, numa viatura idêntica, como Vítor Sá, muito rápido na parte final da prova e abertura com o seu Peugeot 208 Rally4, não deverão facilitar a vida ao favorito neste escalão em que detêm iguais hipóteses de sucesso. Em liça pelo pódio da categoria estará também Artur Quintal, noutro Peugeot 208 Rally4, e ainda Renato Pita, que regressa ao campeonato madeirense naquela que será a estreia do Opel Corsa Rally4.

O programa da Calheta tem início com as verificações documentais, a partir das 15h15, na Junta de Freguesia dos Prazeres, centro nevrálgico do evento dirigido por Filipe Sousa, e verificações técnicas iniciais, com começo marcado para as 15h30 no mercado abastecedor da mesma freguesia. À noite terão lugar duas passagens pela classificativa de Vila 'Coral', às 21h00 e 21h40.

A competição regressa à estrada no sábado para dupla passagem por Calheta, Maloeira, Paúl do Mar e Estrela da Calheta.