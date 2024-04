Cafôfo “pronto para ser o próximo presidente do Governo Regional”

“Este é tempo de deixar o passado para trás, de criar um novo tempo e virar a página na Região. E a página só pode ser virada com o Partido Socialista e com uma vitória nas eleições para a Assembleia Legislativa e para a escolha do presidente do Governo Regional”, afirmou, esta manhã, Paulo Cafôfo, na apresentação pública da lista de candidatos às eleições de 26 de Maio.

O líder do PS-Madeira, que se declarou “pronto para ser o próximo presidente do Governo Regional”, disse conhecer os problemas dos madeirenses e porto-santenses e garantiu que o partido tem as soluções que estes necessitam nas mais diversas áreas.

Na Habitação, assumiu o compromisso de "construir mais casas, apoiar os cidadãos até aos 40 anos através da criação de uma garantia pública da Região para o empréstimo à aquisição da primeira habitação e aumentar o apoio às rendas, porque o que existe atualmente é manifestamente insuficiente".

No campo da Educação, Paulo Cafôfo prometeu "a gratuitidade das creches para todos" e garantiu que "os estudantes madeirenses no ensino superior não pagarão propinas, sendo este encargo assumido pelo Governo Regional". No outro lado da equação, o líder socialista assegurou que "com o PS serão abolidas as quotas para a progressão na carreira docente e serão vinculados todos os professores com três anos de contrato".

“Não vamos, como outros, demitir ou sanear pessoas, nem dirigentes nem funcionários”, afirmou, dirigindo-se por sua vez à Administração Pública. “Nós respeitamos aqueles que trabalham e aqueles que exercem cargos de importância, seja como dirigentes, técnicos ou funcionários de toda a Administração Pública”, vincou, acrescentando a promessa de adaptar o SIADAP, "com um ritmo de progressão maior e actualizar o subsídio de insularidade".

Na Saúde, Paulo Cafôfo criticou "o facto de as listas de espera terem vindo a aumentar desde 2015, com o Governo de Miguel Albuquerque". “São mais de 45 mil pessoas que precisam de uma consulta e mais de 18 mil que precisam de uma cirurgia”, realçou, adiantando que “reduzir as listas de espera é uma prioridade, com mais médicos de família e profissionais de saúde para os cuidados que os madeirenses precisam".

"Não é só quem tem dinheiro que tem direito à saúde”, atirou.

A um outro nível, o líder socialista assegurou que, com o PS a governar a Região, "será lançado o concurso público para a ligação ferry entre a Madeira e o Continente". No campo da mobilidade, "será ainda criado o passe único regional e garantida a gratuitidade dos transportes para pessoas menores de 25 anos e maiores de 60 anos".

A redução dos impostos, em sede de IRS e de IVA, o aumento do Complemento Regional para Idosos para 150 euros mensais e o aumento do valor pago aos produtores de banana, de cana-de-açúcar e de uva foram ainda outras medidas elencadas.

Paulo Cafôfo destacou também a "qualidade" da lista de candidatos do PS-M às eleições legislativas de 26 de Maio, evidenciando que a mesma "garante uma abrangência de diversos sectores da sociedade, promove a unidade do partido, e é composta por pessoas com experiência política e capacidade técnica para responder aos desafios que a Região tem pela frente".

A lista é composta nos 10 primeiros lugares, respectivamente, pelos nomes: de Paulo Cafôfo, Marta Freitas, Ricardo Franco, Sara Cerdas, Emanuel Câmara, Sancha Campanella, Sérgio Gonçalves, Isabel Garcês, Avelino Conceição e Victor Freitas.

Paulo Cafôfo reforçou ainda que "é possível virar a página" e que "a Madeira só pode ser diferente com o PS", alertando que “votar no CDS, no Chega, na Iniciativa Liberal e no PAN é votar no PSD e perpetuar o regime”.