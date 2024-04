Santana não abdica do Rali do Faial

Terminou há pouco uma reunião entre o presidente da câmara municipal de Santana e o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Nesta reunião esteve também presente Pedro Melvill Araújo, representante da mesma organização na região autónoma.

Dinarte Fernandes pediu esta reunião ao mais alto representante do automobilismo em Portugal,

na sequência do cancelamento da edição do rali do Faial - Santana 2024.

Prova que era organizada pelo clube 100 à Hora e que agora vai para o Porto Santo organizar uma prova do campeonato regional de ralis.

Ni Amorim, presidente da FPAK ouviu o presidente da autarquia. Dinarte Fernandes sublinhou a necessidade de federação agir enquanto mediadora de uma solução para o ano de 2025.

Santana quer voltar ao calendário regional de ralis e não abdica de uma das provas mais espetaculares da região.

A câmara municipal manifestou toda a vontade de encontrar uma nova organização - motivada, leal e transparente, que lidere a organização de um rali integrado no campeonato regional de ralis.