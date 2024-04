Albuquerque faz campanha com “racionalização de despesas” e “contacto directo com população”

O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, referiu, esta manhã, que o seu partido conta gastar menos nas eleições regionais de 26 de Maio, devido não só ao número de actos eleitorais sucessivos como também a privilegiar o contacto directo com a população. O dirigente falava à entrada de um encontro com militantes da freguesia de São Gonçalo.

No mesmo encontro participou o secretário-geral ‘laranja’, José Prada, que confirmou que o PSD fez uma estimativa de gastos de cerca de 300 mil euros, menos 50 mil euros do que nas eleições regionais de Setembro do ano passado. Conforme notícia avançada na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, vários partidos vão cortar nos gastos de campanha.

Em relação ao PSD, Albuquerque afirmou esta manhã: “Do ponto de vista logístico não irá ser uma campanha com grande investimento. Temos também eleições europeias no dia 9 de Junho e isso vai obrigar a uma racionalização de despesas. Isso vai obrigar - o que é positivo - a um contacto pessoal. Eu gosto de fazer campanhas eleitorais em contacto directo com a população".



O líder social-democrata explicou que o encontro de hoje com os militantes de São Gonçalo serve precisamente para a sua mobilização para o "grande desafio que o PSD-Madeira tem pela frente", que é "vencer as eleições no próximo dia 26 de Maio". Albuquerque promete fazer uma campanha assente "na apresentação de propostas positivas para a governação da Região" e "nos resultados positivos" conseguidos "na economia, no social e em tudo aquilo que tem contribuído para o desenvolvimento integrado da nossa terra".

Num comentário à abertura que o novo líder do CDS-Madeira, José Manuel Rodrigues, manifestou, em declarações ao JM, ao envolvimento do Chega numa solução de governação regional, Albuquerque mostrou que também admite essa possibilidade: “O PSD neste momento vai concorrer às eleições para vencê-las. O quadro que vai resultar das eleições vai resultar da vontade dos madeirenses e portossantenses. O PSD-Madeira é um partido que não tem linhas vermelhas com ninguém. Estabelece diálogo com todos os partidos. Porque, no fundo, o alicerce fundamental da Autonomia é o parlamento regional e sendo um regime parlamentar obriga os partidos a dialogarem uns com os outros. O PSD estabelece diálogo com todos os partidos democráticos e que são aprovados pelo Tribunal Constitucional”.

Já em relação à limitada redução do IRS anunciada ontem pelo novo Governo da República, o presidente dos social-democratas madeirenses adiantou: “Eu, aqui, reduzi o IRS há bastante tempo. Reduzi o IRC para o máximo que podemos reduzir que é 30%. Já devolvemos 560 milhões de euros aos madeirenses e portossantenses. Agora, compete ao Governo e ao senhor ministro das Finanças esclarecer esse assunto”.