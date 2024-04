JPP acusa Cristina Pedra de esconder despesas de Pedro Calado

O Juntos Pelo Povo (JPP) explica, através de comunicado, que teve de insistir, em finais de Março, junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (TAFF), para que a actual Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, fornecesse todos os elementos solicitados relativamente à rubrica 'Deslocações e Estadias', onde considera que foram omitidos "deliberadamente" elementos fundamentais.

Ao contrário do que afirmou Cristina Pedra, que entregaria toda a documentação relativa à rubrica, a verdade é que faltou à verdade e não entregou. Cristina Pedra continua a proteger o despesismo de Calado e a esconder as despesas das viagens, nomeadamente ao não ter entregue a relação das individualidades e os cartões de embarque da comitiva de Pedro Calado a Londres e às ilhas do canal em 2023. Ora, ao esconder essas despesas feitas com fundos municipais, parece que anda a esconder algo, e a não querer que nós façamos a fiscalização apertada do uso do dinheiro dos funchalenses. Élvio Sousa, líder do JPP

O líder do partido aponta ainda que, "curiosamente, esse modelo de tentar esconder a realidade é o mesmo praticado por Albuquerque, com uma gestão de fausto e de opulência perante tantas dificuldades das famílias e das empresas funchalenses que, este ano, estão confrontadas com aumento de 6% no preço da água e dos resíduos".